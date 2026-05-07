コメリが続伸している。１日の取引終了後に発表した４月度の月次売上動向で、既存店売上高が前年同月比４．６％増と２カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 気温が高く推移したことで刈払機や除草剤、防草シートなどの雑草対策用品の販売が堅調に推移した。また、中東情勢の影響で石油由来商材の供給懸念が高まり、塗料用シンナーや合板といった資材に加えて、ラップやポリ袋、使い捨て手袋など