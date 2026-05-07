午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２７６、値下がり銘柄数は２６３、変わらずは２８銘柄だった。業種別では３３業種中３１業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、金属製品、電気機器、情報・通信、化学、ガラス・土石など。値下がりは鉱業、石油・石炭のみ。 出所：MINKABU PRESS