開催：2026.5.7 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 0 - 4 [Rソックス] MLBの試合が7日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとRソックスが対戦した。 タイガースの先発投手はジャック・フラーティ、対するRソックスの先発投手はソニー・グレイで試合は開始した。 3回表、9番 ケーレブ・ダービン 7球目を打ってレフトへのタイムリーツーベ