5日午前、山形県酒田市山谷の山林で身元不明の高齢男性の遺体が発見された事案で、警察は遺体の外傷と現場付近で駆除されたクマとの関連について、7日になった現在も引き続き慎重に調べを進めている模様です。 【写真を見る】【酒田】クマに襲われた可能性を引き続き調べる山中にキズのある高齢男性遺体山菜採りに入った男性か（山形） ※画像は現場付近 ■経緯と遺体の身元 高齢男性の遺体は、5日午前9時50分ごろ、山岳遭