開催：2026.5.7 会場：ヤンキースタジアム 結果：[ヤンキース] 1 - 6 [レンジャーズ] MLBの試合が7日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとレンジャーズが対戦した。 ヤンキースの先発投手はウィル・ウォーレン、対するレンジャーズの先発投手はネーサン・イオバルディで試合は開始した。 1回表、3番 コリー・シーガー 4球目を打って