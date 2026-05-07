尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の夫人であるキム・ゴンヒ氏に関連する事件の控訴審を担当したソウル高裁のシン・ジョンオ判事（55、司法研修院27期）が、5月6日未明に亡くなった状態で発見された。【注目】「死刑が正義だ」尹前大統領への無期懲役判決に韓国国内で遺憾の声シン判事は「申し訳ない」という内容のメッセージを残していたことが判明した。警察は正確な経緯を調査中だ。ソウル瑞草（ソチョ）警察署と消防当局によ