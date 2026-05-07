フェイエノールトの田綺世は、2025-26シーズンに得点を量産してきた。夏の去就が騒がれて当然だろう。関心を寄せるクラブのひとつと言われるのが、田中碧所属のリーズだ。日本代表のエースストライカー上田は今季、エールディビジで30試合に出場し、25得点をマーク。２位に８ゴール差と、残り２試合でリーグ得点王に輝くのがほぼ確実だ。ヨーロッパリーグを合わせると、公式戦で26得点という数字を残している。『Football Insi