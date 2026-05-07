7日11時現在の日経平均株価は前週末比3233.88円（5.43％）高の6万2747.00円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1276、値下がりは263、変わらずは28と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を664.54円押し上げている。次いでアドテスト が551.50円、東エレク が422.38円、ファストリ が183.43円、イビデン が176.33円と続く。 マイナス寄与度は21.62円の押し