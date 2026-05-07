イラン外務省の議会・法務総局長のヌラバディ氏は5月6日、インタビューに応じ、「米国はこれまで『航行の自由作戦』と称して、オマーン湾に複数の軍艦を展開し、船舶を護衛してホルムズ海峡の航路確保を試みた。しかし、イランの武装勢力の強力な対応とイラン・イスラム革命防衛隊の厳しい警告により、米国はホルムズ海峡を通過することができず、この作戦は失敗に終わった」と語りました。ヌラバディ氏は、米国やその同盟国による