米国に遠征し、2日のケンタッキーダービーで5着だったダノンバーボン（牡3＝池添、父マックスフィールド）が7日、午前6時9分に成田空港着のフライトで帰国した。JRAが発表。その後、輸入検疫のため同8時53分に千葉県白井市のJRA競馬学校に入厩した。