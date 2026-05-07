7日未明、東京・中央区の路上で男性が倒れているのがみつかり、警視庁は死亡ひき逃げ事件として捜査しています。警視庁によりますと、7日午前3時半ごろ、中央区でトラックの運転手から「道路に倒れていた人をひいたかもしれない」と通報があり、現場に倒れていた50代くらいの男性の死亡が確認されました。また、最初の通報の1時間半ほど後にも、別のトラックの運転手から「寝ていた人の足をひいた」と通報があったということです。