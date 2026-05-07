トヨタ自動車が世界初公開した「レクサス」の電気自動車「TZ」＝7日午前、愛知県豊田市トヨタ自動車は7日、高級車ブランド「レクサス」の電気自動車（EV）として初の3列シート車「TZ」を愛知県の開発拠点「トヨタテクニカルセンター下山」で世界初公開した。家族向けの需要開拓を図る。スポーツタイプ多目的車（SUV）で、日本では2026年冬ごろの発売を予定している。価格は今後公表する。北米や欧州、中国でも販売する。1回の