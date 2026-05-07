地元消防によると、岩手県大槌町の町役場付近で6日に発生した山林火災は7日朝、鎮圧状態になった。焼損面積は約2ヘクタールと推定される。けが人は確認されていない。2日に鎮圧した大規模山林火災との関連はないとみられる。