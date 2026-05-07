「北九州のソウルフード」で知られる資さんうどんが、創業50周年を記念した「大感謝祭」を開催。14日から6月3日の期間、「しあわせセット」を注文すると、記念限定グッズがその場で当たるくじに挑戦できる。【画像】見事な“うどん”デザイン、記念限定グッズ（一覧）1等は「資ジャン」で、各店舗1着限定。2等は「資キャップ」で、各店舗2人。3等は「資Ｔシャツ」で、各店舗5人。4等は「資さんてぬぐい」で、 各店舗10人（手ぬ