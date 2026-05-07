◇プロ野球セ・リーグヤクルト5−0巨人（5月6日、東京ドーム）6回2/3で111球を投げ、5失点で降板した竹丸和幸投手について、巨人の杉内俊哉投手チーフコーチは「6回7回を3失点というピッチャーになってくれたら」などと期待を込めました。6回まで3失点としていた竹丸投手でしたが、7回に1アウトから伊藤琉偉選手にレフトへの2塁打を放たれると、続く並木秀尊選手にも安打を許します。サンタナ選手を三振に仕留めますが、鈴木叶選