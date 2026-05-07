トランプ政権による「ＵＦＯファイル」の公開が進む中、オバマ元大統領は、政府が宇宙人に関する秘密を保有しているという主張に疑問を呈し、「政府がそれほど巨大な隠蔽工作を維持できるはずがない」と語った。米メディア・ＦＯＸニュースが６日、報じた。オバマ氏は５日、テレビ番組「ザ・レイト・ショー・ウィズ・スティーヴン・コルベア」に出演し、ＵＦＯについての憶測を「陰謀論」だとして退けた。オバマ氏は「大統領