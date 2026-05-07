ROOMIE 2024年12月11日掲載の記事より転載ここ最近すっかり冷え込んできましたが、今年の秋はなにかと暖かい日が多かったような。薄手の服もまだ着るかもな……と、そうこうしている間に衣替えのタイミングをすっかり逃してしまったんですよね。年末も目前ということで、ようやく洋服の整理に取り掛かることに。そんなときに見つけたコレが大活躍してくれたんです。環境にやさしい収納袋 P