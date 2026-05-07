女優の田島みわが７日までにインスタグラムを更新し、Ｌｉｖｅ「歓ぶ女たち」（５月２３日、六本木クラップス）で、昨年に続き、平塚らいてうを演じることを報告した。田島は「女性活躍の祖である平塚らいてうをオマージュした内容です。今回は、コメディタッチに仕上がっています。らいてうも、色々と考え悩み、また面白い一面もあったと思います。そんな素の部分を描きたいなと思っています。沢山の歌唱も見所です。兎に角、