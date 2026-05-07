築山・工藤はじめまして。工藤と築山で、観音日和です。（と両手を合わせて合掌しながら）よろしくお願いします。2人とも一緒に修行を積んだ本物のお坊さんコンビで漫才をやっております。お寺の長男として誕生し、大学で僧侶の修行をした同級生2人が結成した異色のお笑いコンビだ。若手芸人が、ラジオ『オールナイトニッポン』（ニッポン放送）の単発パーソナリティの座を争う『第34回決戦！お笑い有楽城〜ラジオトークの陣〜』