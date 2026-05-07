バイエルン×PSGの試合で疑惑の判定が2つあったUEFAチャンピオンズリーグ（CL）準決勝第2レグが5月6日に行われ、ドイツ1部バイエルンが前回王者のフランス1部パリ・サンジェルマン（PSG）をホームに迎えた。試合は1-1の引き分けで終わったが、第1戦で5-4の打ち合いを制していたPSGが、2戦合計6-5で勝ち上がっている。2試合とも名勝負になった一方で、この試合のなかでPSGに2つのハンドがあったのではないかと、議論となっている