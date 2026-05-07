猫の飼い主がやってはいけない『絶対NG行為』6選 猫にとって負担となる行動は、ストレスや体調不良のきっかけになることがあります。日常で起こりやすいNG行為を具体的に確認していきましょう。 1.無理に抱っこや接触をする 猫は気分やタイミングを重視する動物とされています。自分が触られたくないときに無理に抱っこをされると、強いストレスを感じてしまうでしょう。特に、逃げようとする様子がある場合は拒