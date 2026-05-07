牧場の中の小さな幼稚園で動物と育った筆者の息子。都会の小学校へ入学した後は、休み時間のたびに、たったひとりで本を読み続けていました。「友達の輪に入れないのではないか」という不安を抱えながらも見守り続けた3年間。子どもは自分のペースで、しっかりと花を咲かせてくれました。 世界のすべてだった「牧場」での日々 ニワトリと「鬼ごっこ」をして、野良猫と「だるまさんがころんだ」をしながら、息子は育ち