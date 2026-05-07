やのまんから、新作ボードゲーム「クローバーランド・ウィズ・ブラウニーズ」が登場。4つのアクションを駆使して最幸の地(クローバーランド)をめざす、『ブラウニーズ』の世界を舞台にした開拓地発展ゲームです☆ やのまん「クローバーランド・ウィズ・ブラウニーズ」 価格：3,960円(税込)プレイ人数：2〜4人対象年齢：12歳以上プレイ時間：30分〜ゲームデザイン：Shun & AYA (Studio GG)イラスト：里瀬ほとり