大型連休中の外国為替市場の円相場は乱高下だった。【もっと読む】高市首相が窮地…株・円・債権トリプル安で「追い込まれ補正予算」編成すら危うい八方ふさがり政府・日銀が4月30日夜に5兆円規模の円売りドル買いの為替介入を実施。一時1ドル=160円台後半まで下落していたのが、155円台半ばまで5円以上も急騰した。その後、157円台まで円安に戻ると、翌5月1日、再び一時的に155円台に急伸する場面があった。同様のことは4日と