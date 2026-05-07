大型連休の合間の平日。休み気分が抜けきれないまま、夫は会社に出かけていった。その日の夕方、妻のスマートフォンに見知らぬ番号から電話がかかってきた。「警察です。通勤電車での痴漢の疑いで、ご主人を現行犯逮捕しました」突然の知らせにパニックになった女性から「どうしたらよいのか」と弁護士ドットコムに相談が寄せられている。翌日からは再び連休に入るが「夫と会えるのでしょうか」と不安を隠せない様子だ。大型連休中