俳優の田中圭（41）が5月5日、オーストラリアで開催したポーカーの国際大会「スーパーハイローラー」に出場。7位で賞金11万1720豪ドル（約1250万円）を獲得した。昨年7月には米国ラスベガスで行われた世界大会「ワールドシリーズオブポーカー」で参加者1935人中の3位になり、賞金約1700万円を獲得している。【こちらも読む】永野芽郁“妖艶さマシマシ”フォトブック発売の思惑 茶髪ロング&二の腕モロ出しのセクシー路線で復