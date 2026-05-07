記事ポイント純喫茶10店舗が入れ替わりで出店する「喫茶と〜ぶ」で、東武限定の自家製ミートソースのホットサンド（1,250円）や1ホールにりんご20個超を使ったタルトタタン（1,851円）など各地の名店グルメをその場で楽しめます東武限定チャーミーちゃんコラボ品や、実際にスターやアイドルも撮影したマルベル堂でのプロマイド撮影会（2,750円/回）など昭和ならではの体験も充実しています5月26日まで同時開催の「幽☆遊☆白書」PO