老舗ジグソーパズルメーカー「やのまん」から、2026年3月よりTVアニメの放送がスタートした「春夏秋冬代行者春の舞」のジグソーパズルが登場。原作・暁佳奈×製作・WIT STUDIOが贈る四季の物語より、舞散る桜と春の代行者の世界を描いた春ビジュアルが、1000ピースのジグソーパズルになって発売されています！ やのまん「春夏秋冬代行者春の舞」 発売日：2026年4月下旬価格：3,850円(税込)ピース数：1000ピー