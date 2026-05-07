記事ポイント厚生労働省が2026年5月〜9月に「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」を実施令和7年の職場での熱中症死傷者は1,681人（死亡15人）、前年比約4割増WBGT値の把握・早期発見体制の整備・疾患保有者への配慮の3点が重点対策 夏の暑さが本格化するシーズンを前に、職場での熱中症対策を強化する動きが始まっています。厚生労働省は2026年5月1日から9月30日までを「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」の実施