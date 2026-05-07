記事ポイントフロアタイル仕上げで遮音等級L40に対応する床遮音材が2026年6月上旬に登場します硬質でクッション性が低いフロアタイルの遮音課題を解消し、第三者機関試験でL40相当の性能を確認済みですマンションリフォームの管理規約に対応しながら、意匠性の高いフロアタイルを採用できるようになります マンションリフォームでは管理規約による遮音規制があり、意匠性の高いフロアタイルを使いたくても性能面で断念せざる