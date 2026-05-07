記事ポイント株式会社HRインスティテュートが「ストーリーテリング診断」を2026年5月1日より提供開始AIとコンサルタントのハイブリッド診断で、ストーリーテリングスキルを10指標に分解して可視化商談・プレゼン・会議など実際の場面をテーマに、インプットから診断レポートまでをワンセットで提供 「きちんと説明しているのに、なぜか伝わらない」--ビジネスの現場でそんな壁を感じたことはないでしょうか。HRインスティテュ