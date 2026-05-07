女優の宮沢りえ（５３）の、マニッシュな撮影ショットが公開された。人気写真家の下村一喜さんが７日にインスタグラムを更新し、自らシャッターを切った「宮沢りえさん」の写真をアップ。髪はリーゼント風で、きりっとした眉毛が印象的。グレーのスーツでとことこん“男前”に仕上げた。下村さんは５日にも宮沢の写真を投稿。ヘアメイクアップアーティストの腕を絶賛し「フレンチモヒカンのヘアースタイル」に。まるで別人の