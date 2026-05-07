記事ポイント道の駅あわじが「淡路島の新玉ねぎ」のオンライン販売を2026年5月7日10時より開始廃棄しらす・牡蠣貝殻を肥料に育てたミネラル豊富な土壌で生まれる、辛みが少なく強い甘みが特長販売期間は5月30日18時まで（数量限定、なくなり次第終了） 毎年店頭に並ぶとすぐに完売してしまう、あの「淡路島の新玉ねぎ」が今年は全国へ届きます。道の駅あわじ（兵庫県淡路市）は、2026年5月7日（木）10時より公式通販サイトで