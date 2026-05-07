大西洋で航行中のクルーズ船でハンタウイルスへの感染が疑われる事例が相次ぎ、これまでに3人が死亡した。クルーズ船を受け入れる予定のカナリア諸島が入港を拒否するなど、事態は混迷している。「家族のもとに帰りたい」乗客訴え「今起きていることは、ここにいる私たちにとってまさに現実です。物語でも、新聞の見出しでもありません。私たちには家族も生活もあり、帰宅を待ちわびる人々がいるのです」カメラを見据え、涙まじり