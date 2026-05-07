台湾有事を巡る昨年１１月の高市首相の国会答弁から７日で半年を迎える。中国側の反発は今も収まらず、日中関係は膠着（こうちゃく）状態に陥ったままだ。日本政府は局面打開に向けて対話を呼びかけながら、強引な海洋進出には毅然（きぜん）と対応する難しいかじ取りを迫られている。「重要な隣国だ。日本は常に対話をオープンにしている。しっかりと戦略的に対応していきたい」。今月１日、大型連休の外遊を前に記者団の取材