7人組グループ・なにわ男子が、16日放送のNHK総合の音楽番組『Venue101』のスピンオフ特番『Venue101 Presents なにわ男子 LIVE SPECIAL』（後11：00）に出演する。【写真】カワイイ！大爆笑する道枝駿佑＆藤原丈一郎「土曜23時、ライブが生まれる。」をテーマに、アーティストが生み出す、熱量の高いライブを毎週NHKの101stからお届けする音楽番組。そのスピンオフ特番として今回は、なにわ男子が登場する。2021年「初心LOV