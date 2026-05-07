ハムスターなのか。私の手が離れるまで、静かに待ってる時の顔がおかしかった（写真撮れば良かった）。 エマはなかなか食欲が戻らず、食べても舐める程度だったり全く受けつけない日もあり、ご飯と一緒に飲ませるのは早い段階から諦めていました。 しかし薬を喉の奥に入れて飲み込ませるのは想像以上に難しく、私と母の二人体制から「一人でやった方が喉の奥に入れやすいんじゃないか」「素早さが必要じゃないか」と