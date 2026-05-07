雪印メグミルクと弘前大学は4月20日、共同研究講座「ミルク栄養学研究講座」の第1期（2022〜24年度）の成果と第2期の方針を発表した。第2期は研究成果の社会実装を見据え、食事指導や運動プログラムなどを通じた人々の行動変容にもつなげる。同講座は、乳の価値を栄養学の観点から科学的に解明することを目的に開設。青森県弘前市で20年以上続く「岩木健康増進プロジェクト健診」で得られた延べ約3万人規模、3000項目以上のビ