セブン-イレブン・ジャパンは、5月9日の「アイスクリームの日」に向け、抹茶アイス3品を4月28日から順次発売している。アイスを“スイーツ”として再定義し、国内外で高まる抹茶需要を取り込みながら、時間帯や消費シーンに応じた価値提案を強化する。市場変化を踏まえた販売戦略見直しの一環。今後はアイスメーカー各社と連携し、各社の強みを生かした高付加価値商品を開発する。今回発売するのは、井村屋の多層構造技術を生