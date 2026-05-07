日本代表は、今夏の北中米W杯の出場国のなかでも注目度が高いチームと言っていいだろう。アジア予選を圧倒的な戦績で突破し、ホスト国以外では世界最速で本大会出場を決めた。これまでの大会でドイツ、スペインを倒し、親善試合とはいえブラジルやイングランドといった優勝経験国を破ってきた日本は、今や何を起こすかわからないダークホースではなく、誰もが警戒する強豪として認識されるに至ったと言っても過言ではない。日本の