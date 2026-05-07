ついにイギリスも伝統のライフル砲を不採用にイギリスの兵器関連企業RBSL（ラインメタル・BAEシステムズ・ランド）が開発を進めている、イギリス陸軍向け主力戦車「チャレンジャー3」が2026年4月、イギリス国防省や陸軍関係者によるテストで、優れた防弾性能を持ち、ロシアの最新鋭戦車T-14「アルマータ」をも「凌駕する」という評価を得たことが報じられました。【ついに火を噴いた！】英国戦車として初めて“ツルツル砲”で射