現地時間の2026年5月6日、AI企業のAnthropicがイーロン・マスク氏が率いるSpaceXとコンピューティング契約を締結しました。これに伴い、Claude CodeとClaude APIの利用制限が引き上げられることとなります。Higher usage limits for Claude and a compute deal with SpaceX \ Anthropichttps://www.anthropic.com/news/higher-limits-spacexNew Compute Partnership with Anthropic | xAIhttps://x.ai/news/anthropic-compute-part