ハンタウイルスの集団感染が発生した疑いのあるクルーズ船から、退避した3人のうち2人を乗せた飛行機がオランダに到着しました。【映像】集団感染が発生した疑いのあるクルーズ船カーボベルデ沖に停泊していたクルーズ船からは6日、ハンタウイルスに感染した患者2人と感染が疑われる患者1人が退避しました。3人のうち2人は「重篤な状態」で2日に死亡したドイツ人乗客と「密接な接触」があったということです。3人は飛行機で