アメリカのベッセント財務長官が来週11日から訪日し、高市首相と面会する方向で調整していることがわかりました。複数の政府関係者によりますと、ベッセント長官は14日からのトランプ大統領の中国訪問に先駆け、11日から日本を訪問します。滞在中、高市首相と面会するほか、片山財務相や植田日銀総裁らと会談する方向で調整しているということです。一連の会談では、対ドルで円安が続く外国為替市場の動向や、対中国戦略をめぐって