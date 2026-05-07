東京・日本橋の路上で男性が倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。警視庁はひき逃げ事件として捜査しています。【映像】現場の様子午前3時半ごろ、中央区日本橋の路上で、「倒れていた人をひいたかもしれない」と通報がありました。警視庁によりますと、ほかにも倒れている人をひいたとの通報があり、路上には50代くらいの男性が倒れていました。男性は病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。現場には