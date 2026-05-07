アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが6日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で行われたツアー『FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」』東京公演にて、9月よりグループ史上最多公演数となる全国ホールツアー開催を発表した。【ライブ写真】FRUITS ZIPPER、秋のホールツアー開催発表の瞬間2023年から日本レコード大賞を3年連続受賞し、昨年末には第76回NHK紅白歌合戦に初出場、今年2月には初の東京ドーム