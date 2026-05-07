元K-1ファイターで、現在はRIZINで活躍する格闘界きっての“モテてしゃーない”男・皇治の、あまりに一途で、あまりに破天荒な素顔が明らかに。13年間にわたって交際した「死ぬほど好き」だった美人元カノがサプライズ登場。過去の浮気騒動や修羅場の一部始終を暴露され、皇治がしどろもどろになる一幕があった。【映像】皇治が13年を過ごした美人元カノが登場RIZINの榊原信行CEOが、選手のゆかりの地を巡る密着番組『バラさん