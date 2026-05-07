ホルムズ海峡で足止めされている船舶＝1日/Stringer/Reutersニューヨーク（CNN）ホルムズ海峡で原油タンカーの通過が滞った状態が解決されることを、世界中が切実に願っている。トランプ米政権が試みているのは、まさにその解決だ。同政権は、4日にホルムズ海峡から米船舶2隻を誘導し、脱出させることに成功したと発表した。だが「プロジェクト・フリーダム」と呼ばれるこの措置はどうやら、歴史的なエネルギー危機の終息に必要な