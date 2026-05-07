ドジャースの大谷翔平投手（３１）は６日（日本時間７日）に敵地ヒューストンでのアストロズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数２安打１打点、２得点、１盗塁だった。打率２割４分８厘。チームは３連戦を２勝１敗で勝ち越した。メジャー移籍後ワーストのトンネルを抜けたのは１―１の３回無死一塁の２打席目だった。右腕マクラーズのカウント２―２からの５球目、外角の８２・４マイル（約１３２・６キロ）のバックドアの