ガールズグループUSPEERのリーダー・ヨウォンが、グループを脱退する。5月6日、MWエンターテインメントは、「ヨウォンは昨年下半期から十分な休息と回復の時間を過ごしてきました。その期間、今後の活動の方向性について長い時間をかけて慎重に話し合いを重ねてきました。その結果、当社はヨウォンとの相互協議の末、USPEERとしてのグループ活動を終了することを決定しました」と発表した。【写真】“全員美少女”！USPEER続けて、